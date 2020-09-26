Призыв останавливать и бойкотировать производства не сработал

Ответ всем тем, кто сегодня уповает на помощь демократического Запада и при этом призывает останавливать и бойкотировать производства. Ведь поставив на стоп, порой запускать уже не то что не получается, а приходится закрывать и уже после просить денег у Евросоюза. А там, судя по заявлениям, очень строгая отчетность, да и требования соответствующие (подробности в видео).



