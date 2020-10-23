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Призывал "вылавливать их по одному", использовать "коктейли Молотова"

Установлена личность и еще одного активного участника массовых беспорядков, в том числе - 9 августа на Немиге, 10 августа - у торгового центра "Рига". Им оказался 30-летний житель Боровлян. Социальные сети мужчины пестрят фотографиями с мест событий, постами оппозиционного характера. В частности, призывами "вылавливать сотрудников милиции по одному", использовать "коктейли Молотова". Задержанный также принимал участие в блокировке движения транспорта в Минске.

На любое нарушение ответ властей будет адекватный

Так, какой идеологии придерживаются так называемые дворовые группы или некоторые телеграм-каналы? И к чему призывают их пользователи? Похоже, самое время одуматься и понять, что за каждый противоправный поступок придется отвечать.

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