Призывал "вылавливать их по одному", использовать "коктейли Молотова"

Установлена личность и еще одного активного участника массовых беспорядков, в том числе - 9 августа на Немиге, 10 августа - у торгового центра "Рига". Им оказался 30-летний житель Боровлян. Социальные сети мужчины пестрят фотографиями с мест событий, постами оппозиционного характера. В частности, призывами "вылавливать сотрудников милиции по одному", использовать "коктейли Молотова". Задержанный также принимал участие в блокировке движения транспорта в Минске.



