Призывная кампания началась в Беларуси

Сегодня мы отправляем в Вооруженные силы первую, назовем ее так, партию - более 100 призывников. Уже к вечеру они станут военнослужащими. Получат первое в своей жизни воинское звание "солдат". Всего на протяжении мероприятий призыва в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования будет направлено из города Минска более 1800 военнослужащих.

Алексей Колыванов, военный комиссар г. Минска

