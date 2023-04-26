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Призывная кампания началась в Беларуси
Ситуация вокруг наших границ остается напряженной. И как не раз говорил Президент, "порох нужно всегда держать сухим и при необходимости защитить свой дом, своих родных и страну". Отправка призывников на срочную военную службу началась сегодня в Беларуси.
Одна из торжественных церемоний прошла у мемориального комплекса "Курган Славы". В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, общественных организаций, ветераны, родные и близкие призывников. А в музейно-парковом комплексе "Победа" состоялся митинг, посвященный отправке нового пополнения в ряды Вооруженных сил и другие воинские формирования.
Сегодня мы отправляем в Вооруженные силы первую, назовем ее так, партию - более 100 призывников. Уже к вечеру они станут военнослужащими. Получат первое в своей жизни воинское звание "солдат". Всего на протяжении мероприятий призыва в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования будет направлено из города Минска более 1800 военнослужащих.
Призывники сегодня пополнили ряды Минской военной комендатуры 72-го объединенного Учебного центра и Сил специальных операций.
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