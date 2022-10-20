Призывная кампания в Беларуси проводится согласно законодательству - Минобороны

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что призывная кампания проводится согласно законодательству, без каких-либо изменений.20 октября в войска направлено порядка тысячи новобранцев. Они пополнят ряды сил спецопераций, Минской военной комендатуры, а также 72-го объединенного учебного центра.

Всего же осенью в призывные комиссии подлежат вызову около 60 тыс. молодых белорусов. Однако на службу в октябре-ноябре планируется направить примерно 10 тыс., в резерв - две сотни бойцов. Церемония принятия военной присяги у пополнения состоится через месяц.