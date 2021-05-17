Про учения НАТО в проекте "Диспозиция"

Солдаты альянса бодрым шагом взяли курс к рубежам Беларуси. Уже традицией стало и то, что учения НАТО одниза другими бьют рекорды по численности привлекаемых войск. Причем зачастую тренировки удивительным образом синхронизируются с определенными политическими событиями. Весеннее военное обострение - в проекте "Диспозиция" (видео).