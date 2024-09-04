Почему сейчас ключевыми инструментами стали разведка и мобильность - в проекте "Диспозиция"

Обострение ситуации на границе западной или южной. Военный оскал с польского направления или украинские решения закопаться в Чернобыльской зоне отчуждения. Все это о том, что мирных процессов наши соседи, увы, не хотят. Потому рука на пульсе. В белорусской армии провели учение, где военные, можно сказать, отзеркалили события, которые происходят прямо сейчас в зоне боевых действий. Был смоделирован и захват противником населенных пунктов у границ, и работа оппонента маневренными группами. Таким образом, проверены варианты нивелирования угроз, определены тактические схемы, которые позволяют в сжатые сроки остановить и разгромить неприятеля. Как готовимся защищаться? Расскажем и покажем в проекте "Диспозиция".

Такого, что происходит сейчас в белорусской армии, пожалуй, в мировом военном искусстве еще никто не видел. Раньше во всех странах главенствовал алгоритм - изучить вооруженный конфликт, перенять опыт, внедрить лучшие наработки. Наши командиры и командующие пошли дальше и фактически параллельно моделируют происходящее в зоне боевых действий на своей территории. При этом сходу вырабатываются оптимальные варианты действий, уже адаптированные к нашей местности и нашим возможностям техническим и интеллектуальным.

На днях завершилось учение, где по сценарию через госграницу прорвались формирования противника и захватили несколько населенных пунктов. Ничего не напоминает? Замысел (назовем "Курской дуги под Гродно") предполагал, что оппонент собрал крупные силы, но работает небольшими маневренными группами, дерзко и жестко. Мы тоже отвечали интересно.





БТГр ведет специальные боевые действия, ведет борьбу с ДРГ противника, незаконными вооруженными формированиями. Специальные боевые действия - это постоянное передвижение войск из района в район, районно-засадные действия, выходы на рубежи. Это никогда не останавливается, идет постоянно динамика наращивания обстановки, что определенно дает личному составу знания, практику и полевую выучку. Работа в основном составе ротными тактическими группами - это мотострелковая рота со средствами усиления, танковая рота, расчеты АГС, зенитно-ракетное деление. Командир механизированного батальона

Еще с десяток лет назад "наши" на учениях обязательно бы и даже эпично победили врага с мощной боевой стрельбой в финале. Сейчас ключевыми инструментами стали разведка и мобильность. В небе аншлаг от беспилотников. Не только своих. При этом предполагается, что неприятель уничтожил мосты. Военные решили форсировать Неман, не привлекая внимания большими силами, а потому разделились и пошли под водой - это танки, на воде - БМП, на паромной переправе - артиллерия, с помощью наплавного моста переместили колесную технику.

Все зависит от обстановки. Бывают такие случаи, когда мостов, к примеру, нет, но проведя инженерную разведку, можно сделать вывод, что реку можно преодолеть. Экипажи готовили свои машины для преодоления, ставили оборудование для подводного вождения. Командир танковой роты

Стоит ли упоминать, что подразделения в сжатые сроки доукомплектовали военнообязанными. Знание ими местности помогло локализовать неприятеля и определить его слабые места. Затем работа малыми штурмовыми группами по освобождению сел и деревень.

Ближайший населенный пункт захвачен условным противником. Мы прибыли в район для того, чтобы задержать его дальнейшее продвижение. Мы выдвинулись мотострелковым взводом с усилением АГС, ЗРВ. По команде, что противник начал движение, мы отрабатываем по нему имеющимися средствами. Если будет в наличии легкая бронированная техника у противника, вступают в бой БМП. Илья Гришук, командир взвода, военнообязанный

В ходе подготовки войск учитываются и поставки в соседние страны различного оружия. И если в небе совсем недалеко появились, к примеру, F-16, военные уже сегодня учатся бороться со сложными воздушными целями. Для широкого маневра с применением ракет "воздух-воздух" лучше всего подходят огромные российские полигоны. Недавно на полигоне Ашулук активно работали белорусские истребители.

Выполняли пуски парой самолетов Су-30 по 2 ракеты средней дальности и также ракетами малой дальности. Опыт интересный, любое боевое применение приносит настоящий опыт, потому что одно дело отрабатывать на тренажерах и совсем по-другому настоящие пуски, так как это дает свою эмоциональную нагрузку, ответственность, необходимо четко выдерживать параметры. Летчик

Боевые пуски имеют огромное значение. Во-первых, можно не только убедиться в возможностях своей техники, а еще очень важно, что есть возможность получить боевой опыт у наших российских коллег. Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь