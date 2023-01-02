"Пробег трезвости" и зимние развлечения белорусов

В Минске прошел "Пробег трезвости", а на трассу в Веснянке вышли те, кто не представляет свою жизнь без пары лыж и ботинок. Ледовые катки, горнолыжные центры в Силичах и Логойске также приняли своих первых посетителей. Как белорусы начинают 2023 год, рассказал Станислав Липский.

В Минске прошел "Пробег трезвости"

Более 250 участников на старте, причем из абсолютно разных уголков Беларуси. Сотни улыбок, десятки маскарадных костюмов, разумеется, дети и даже мамы с колясками - вот таков состав участников "Пробега трезвости", который состоялся накануне в Минске.

На дистанции 3 км первым среди мужчин финишировал житель Червеня Юрий Курин-Андреевич, добирался чемпион в столицу 1 января на маршрутке и поезде. И ради таких моментов, признается, повторил бы этот путь вновь.

Зимний досуг

И если подобный забег - акция разовая, то те же ледовые катки столицы ждут своих посетителей каждый день, круглый год! Например, крытый каток около Дворца спорта принимает гостей с 10:00 до 24:00.

Потепление и растаявший снег в Минске чуть скорректировали досуг детей в новогодние праздники, но и здесь есть варианты для снежных забав, например, лыжная трасса в Веснянке.





Здесь встретили и двукратную участницу зимних Олимпийских игр в турнире по шорт-треку Юлию Елсакову. Она следила лично с трибун за игрой белорусской хоккейной сборной в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, сегодня же она на лыжной трассе вместе с семьей. Без спорта их жизнь представить невозможно.