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Пробиотики заменят антибиотики для животных
Продукт мирового уровня создают в Институте микробиологии. Уже через месяц здесь откроют новую линию для производства сухих лекарств, которые заменят антибиотики для животных. Среди полезных разработок и специальные бактерии, которые обогащают почву. Изобретением, кстати, уже заинтересовались в Китае. Впрочем, на государственном уровне отмечены и труды самого руководителя института. Накануне из рук Президента дипломы докторов наук получили 12 человек, семерым Глава государства вручил аттестаты профессора. О том, в чьих руках сегодня будущее науки, расскажет Юлия Гризунт.
За полвека на глазах Эмилии Коломиец Институт микробиологии стал целой корпорацией по решению биологических проблем любого уровня. Хотя точно также, как тогда - в 1974 году, у ученой горят глаза, когда речь идет о новых исследованиях. Она еще помнит, как бактерии для экспериментов выращивали в трехлитровых банках.
Пока это экспериментальный участок. В феврале пробиотики станут производить в промышленном масштабе. Выращивают здесь и полезные вирусы, которые лечат овощи и фрукты. Пока такая технология предназначена для огурцов, но в целом витамины универсальны для всего огорода, подчеркивают ученые.
В Институте микробиологии разработали и специальные бактерии, которые обогащают почву. Изобретением заинтересовались в Китае.
Недавно делегация белорусских ученых во главе с Эмилией Коломиец вернулась из провинции Шаньдун, где обучили местных ученых непростой технологии.
Сегодня продукты Института микробиологии известны и далеко за пределами нашей страны. Постоянное сотрудничество с Россией, Китаем, Литвой, Турцией. Отечественные разработки также интересны аграриям Испании и Португалии. В перспективе - выход на заокеанский рынок. И это планы ближайших лет, подчеркивает Эмилия Коломиец. Да и делать смелые заявления директор института не боится - ведь за ее плечами не только опыт, но и команда перспективных молодых ученых, которые умеют производить продукт мирового уровня.
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