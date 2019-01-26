Пробиотики заменят антибиотики для животных

Продукт мирового уровня создают в Институте микробиологии. Уже через месяц здесь откроют новую линию для производства сухих лекарств, которые заменят антибиотики для животных. Среди полезных разработок и специальные бактерии, которые обогащают почву. Изобретением, кстати, уже заинтересовались в Китае. Впрочем, на государственном уровне отмечены и труды самого руководителя института. Накануне из рук Президента дипломы докторов наук получили 12 человек, семерым Глава государства вручил аттестаты профессора. О том, в чьих руках сегодня будущее науки, расскажет Юлия Гризунт.



За полвека на глазах Эмилии Коломиец Институт микробиологии стал целой корпорацией по решению биологических проблем любого уровня. Хотя точно также, как тогда - в 1974 году, у ученой горят глаза, когда речь идет о новых исследованиях. Она еще помнит, как бактерии для экспериментов выращивали в трехлитровых банках.





Пока это экспериментальный участок. В феврале пробиотики станут производить в промышленном масштабе. Выращивают здесь и полезные вирусы, которые лечат овощи и фрукты. Пока такая технология предназначена для огурцов, но в целом витамины универсальны для всего огорода, подчеркивают ученые.



В Институте микробиологии разработали и специальные бактерии, которые обогащают почву. Изобретением заинтересовались в Китае.