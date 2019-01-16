Пробки из-за ремонта моста на МКАД. Что происходит на кольцевой?



Напомним, пробки на МКАД стали образовываться в конце прошлой недели после того, как сразу на двух участках кольцевой начались ремонты путепроводов. На третьем километре МКАД, где мы сейчас и находимся, и на 25-м километре возле съезда к филиалу Белгосуниверситета. Об ограничении движения дорожники предупреждали заранее. СМИ также просят выбирать водителей альтернативные маршруты движения, но заторов избежать не удается. Ремонт - требование безопасности. Конструкции, возведенные еще в 80-е годы, полностью заменят на новые.



Открыть для движения оба путепровода планируется к концу мая. Объекты будут полностью функционировать во время II Европейских игр. Затем ремонт продолжится. Для этого движение транспорта в обоих направлениях будет организовано по отремонтированным мостовым сооружениям, а противоположные будут закрыты. Полностью капремонт, стартовавший еще 26 декабря прошлого года, завершится к концу этого года.