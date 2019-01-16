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Пробки из-за ремонта моста на МКАД. Что происходит на кольцевой?

Сложная дорожная ситуация не первый день в час пик складывается сразу на двух участках МКАД. Пробки на 3-м и 25-м километрах осложняют движение транспорта из-за ремонта путепроводов.


Наш корреспондент Юрий Шевчук отправился на место, чтобы оценить картину. Что происходит в эти минуты на кольцевой в районе съезда на улицу Франциска Скорины (прямое включение).


Напомним, пробки на МКАД стали образовываться в конце прошлой недели после того, как сразу на двух участках кольцевой начались ремонты путепроводов. На третьем километре МКАД, где мы сейчас и находимся, и на 25-м километре возле съезда к филиалу Белгосуниверситета. Об ограничении движения дорожники предупреждали заранее. СМИ также просят выбирать водителей альтернативные маршруты движения, но заторов избежать не удается. Ремонт - требование безопасности. Конструкции, возведенные еще в 80-е годы, полностью заменят на новые.

Открыть для движения оба путепровода планируется к концу мая. Объекты будут полностью функционировать во время II Европейских игр. Затем ремонт продолжится. Для этого движение транспорта в обоих направлениях будет организовано по отремонтированным мостовым сооружениям, а противоположные будут закрыты. Полностью капремонт, стартовавший еще 26 декабря прошлого года, завершится к концу этого года.

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