"Проблем на автозаправках нет никаких" - водитель о ситуации на белорусских АЗС

В последние месяцы российская нефтепереработка столкнулась с беспрецедентным давлением. Только за первую половину 2026 года украинские беспилотники атаковали российские НПЗ более 200 раз. Официальные ограничения на продажу бензина ввели более чем в 40 регионах.

Но на внутреннем рынке Беларуси ситуация остается стабильной. Съемочная группа "Первого информационного" выехала на АЗС в приграничных с Россией районах. Расскажем, какова ситуация на самом деле.

Гомельская область

Мифы и легенды от наших оппонентов сильно отличаются от реальности. 9 июля рано утром съемочная группа "Первого информационного" выехала из Минска в Гомельскую область, чтобы самостоятельно оценить ситуацию на белорусских АЗС. Но не увидела ничего подозрительного или нарушающего привычный ритм белорусских водителей и гостей страны.

На ближайшей от российской границы заправке в Добрушском районе абсолютно привычная картина: из десяти машин у колонок две на российских номерах. Водители спокойно заправляются и уезжают дальше по своим делам.

"Я думаю, что всего хватает, и у нас ситуация под контролем. Так что проблем не наблюдается. Не замечал особо очередей на заправках (в Гомельской области). Только в случае, если дальнобои, может, приезжают. Это понятно, бывает. А в принципе, россиян, мне кажется, не сильно прибавилось. Иногда попадаются, но нормально, в общем, все. На мой взгляд, ситуация привычная", - считает житель Добрушского района Игорь Дорошев.

"Всего хватает. Я россиян не вижу. Проблем на наших автозаправках нет никаких", - поделился мнением житель Добрушского района Владимир Попырко.

"Я колонны не вижу. У вас все стабильно", - говорит житель Брянской области Владимир Стебунов.

По словам представителей "Белоруснефти", поставки топлива на АЗС идут бесперебойно. Станции работают в привычном ритме, характерном для периода летних отпусков. На приграничных заправках нет ни ограничений, ни лимитов - топливо в свободном доступе и в необходимом количестве.