Проблема с кадрами, простаивающее годами оборудование, очереди на прием к врачу - что происходит в здравоохранении

Вопросы здравоохранения будут актуальны всегда, для всех в любую погоду и время года. Безусловно, есть достижения, но и проблем в медицине избежать пока не удалось. Совещание, которое провел во вторник Президент, вскрыло негативные моменты, которые поручено решить до 1 января 2024 года. Прозвучали установки к безотлагательным действиям для тех, от кого зависит качественное и полноценное оказание медицинской помощи. И, пожалуй, одна из главных установок - неважных пациентов нет.

Ситуацию на местах изучал Андрей Ястребов (подробности в видео).

Мониторинг системы здравоохранения

От ФАПов до медицинских центров. Вне зависимости на селе или в городе должны быть созданы все условия для оказания высококвалифицированной помощи. На момент работы независимой мониторинговой группы в Осиповичской ЦРБ простаивал сломанный аппарат искусственной вентиляции легких. Дорогое и, главное, нужное оборудование. Благо, аппарат в больнице не единственный. Поэтому и взялись за его ремонт только после замечания госконтроля.

Проблем в медицине хватает, это не секрет. Даже назрела необходимость подробно изучить нюансы на высшем уровне. Большой разговор о здравоохранении на неделе состоялся во Дворце Независимости. По многим показателям Беларусь - в мировом топе, но вскрываются и все новые недостатки - от доступности помощи на селе до коррупции в центральных больницах. К 1 января в отрасли должен быть наведен железный порядок - поручение Президента.

К слову, и в Осиповичах эта работа ведется. Три года назад уже реализован крупный инвестпроект - больница пополнилась новым корпусом, который стал центром оказания всей необходимой, в том числе хирургической помощи, обновили реанимацию. УЗИ, эндоскопия. Обслуживание свыше 40 тысяч человек, в том числе жителей Глусска и Кличева. Отсюда и такое внимание к развитию региональной медицины.

За многими исследованиями теперь не нужно ехать в область или столицу. В лаборатории весь спектр биохимических исследований. Кабинет КТ работает в режиме нон-стоп.





Лепельская ЦРБ на Витебщине также работает на население сразу нескольких районов. За помощью сюда приезжают из Докшиц, Новолукомля, Чашников. Оборудование - на уровне, в операционных - профессионалы. Но как ни крути, Лепель - это все-таки периферия. Поэтому (как для большинства ЦРБ) дефицит кадров здесь проблема номер один.

Целевые направления - отличный способ не допустить кадровый голод. В этом году целевое в Лепельской ЦРБ берут 8 абитуриентов. Вернутся ли - вопрос. В больнице уже не дождались целевика-педиатра (выпускница Минского медуниверситета осталась в столице).

Только в Витебском медуниверситете по договорам целевой подготовки обучаются 1059 студентов. Отслеживает судьбу каждого специальная комиссия. Анализ последних лет показал, что к месту работы прибывают 99 % целевиков.