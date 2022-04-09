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Проблема со злостными неплательщиками коммуналки не стоит остро - министр ЖКХ Беларуси

Проблема со злостными неплательщиками коммуналки не стоит остро - министр ЖКХ Беларуси

О мерах, принимаемых к злостным неплательщикам, рассказал в проекте "Вопрос номер один" Андрей Хмель.

Министр ЖКХ пояснил: для того чтобы рассчитывать безналичные жилищные субсидии граждан, нужно видеть доход каждой семьи.


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Андрей Хмель: Все базы объединены. Мы видим, что человек хорошо зарабатывает и перестал платить. Есть несколько вариантов развития событий: человек выехал, приболел - не заплатил, или [возникли] другие жизненные обстоятельства - это одно дело".


"Другое дело, когда человек принципиально для себя решил: не буду платить", - привел пример руководитель министерства и отметил, что принимаются меры, чтобы такие желания у граждан больше не возникали.Андрей Хмель уверен, что в будущем проблема будет нивелирована, и остро сегодня она не стоит.

Интервью министра ЖКХ Беларуси Андрея Хмеля в проекте "Вопрос номер один" смотритена

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Агентства теленовостей.

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