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Проблемные ситуации жителей Минской области в центре внимания губернатора Александра Турчина
Проблемные ситуации жителей Минской области сегодня были в центре внимания губернатора Александра Турчина. Основной тематикой телефонного приема граждан стали земельные вопросы, а также из сферы ЖКХ: благоустройство дворов и улиц, электро- и водоснабжение. Так, руководитель центрального региона поручил оперативно разобраться и наладить бесперебойную подачу воды в деревне Осово Смолевичского района, что особенно актуально летом. Всего Александр Турчин принял более 20 звонков, все решения по обращениям взяты на контроль.
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