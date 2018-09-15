Проблемные вопросы можно решить, обратившись на прямые телефонные линии

Сегодня проблемные вопросы можно будет решить, обратившись на прямые телефонные линии.

На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также председатели Советов депутатов. В столичной мэрии на вопросы ответит первый заместитель председателя Федор Римашевский, а в Миноблисполкоме - председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, звонки будут принимать до полудня.