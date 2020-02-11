ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Проблемные вопросы жителей Барановичей выслушал инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан. Проблемные вопросы жителей Барановичей сегодня выслушал помощник Главы государства - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Среди тем новые спортивные объекты, экология, благоустройство.

Один из вопросов потребовал экстренного решения

У двухмесячной Софии Жагунь редкое генетическое заболевание - атрофия мышц. С каждым днем состояние ребенка ухудшается. На лечение в США нужно 2 с половиной миллиона долларов. Родственники девочки попросили помочь ускорить формальности со сбором средств. А еще разместить информацию в СМИ, чтобы привлечь внимание благотворителей.

Анатолий Маркевич, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области:

"Мы с Министерством здравоохранения попытаемся найти алгоритм решения этой проблемы здесь у нас в стране. И в случае необходимости пропишем, что нужно сделать, если родители пожелают обратиться в другие инстанции за помощью. Поэтому безвыходных ситуаций не существует. Просто нам надо детализировать проблему и найти разумное решение".

Всего в Барановичах на личный прием к помощнику Президента пришел 21 человек. По каждому вопросу устроят проверку и дадут официальный ответ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все