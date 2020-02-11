Проблемные вопросы жителей Барановичей выслушал инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич

Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан. Проблемные вопросы жителей Барановичей сегодня выслушал помощник Главы государства - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Среди тем новые спортивные объекты, экология, благоустройство.





Один из вопросов потребовал экстренного решения

У двухмесячной Софии Жагунь редкое генетическое заболевание - атрофия мышц. С каждым днем состояние ребенка ухудшается. На лечение в США нужно 2 с половиной миллиона долларов. Родственники девочки попросили помочь ускорить формальности со сбором средств. А еще разместить информацию в СМИ, чтобы привлечь внимание благотворителей.

Анатолий Маркевич, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области:

"Мы с Министерством здравоохранения попытаемся найти алгоритм решения этой проблемы здесь у нас в стране. И в случае необходимости пропишем, что нужно сделать, если родители пожелают обратиться в другие инстанции за помощью. Поэтому безвыходных ситуаций не существует. Просто нам надо детализировать проблему и найти разумное решение".