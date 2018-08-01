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Проблемные вопросы жителей Гродно рассматривал председатель облисполкома Владимир Кравцов
От международного бизнес-сотрудничества до благоустройства улиц. Проблемные вопросы жителей Гродно сегодня рассматривал председатель облисполкома Владимир Кравцов на личном приеме граждан.
Жительница областного центра Ирина Рушницкая, например, пришла с наболевшей проблемой благоустройства микрорайона. Он был сдан строителями еще в 2011-м. Но за 7 лет вопрос наведения должного порядка на территориях около проезжей части так и остался нерешенным.
По словам экспертов, решение вопросов во время приемов наиболее эффективно и позволяет взглянуть на обстоятельства не на бумаге, а непосредственно узнать о проблемах от самих людей. Глава региона ход решения озвученных на приеме проблем взял под личный контроль.
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