Проблемные вопросы жителей Гродно рассматривал председатель облисполкома Владимир Кравцов

От международного бизнес-сотрудничества до благоустройства улиц. Проблемные вопросы жителей Гродно сегодня рассматривал председатель облисполкома Владимир Кравцов на личном приеме граждан.

Жительница областного центра Ирина Рушницкая, например, пришла с наболевшей проблемой благоустройства микрорайона. Он был сдан строителями еще в 2011-м. Но за 7 лет вопрос наведения должного порядка на территориях около проезжей части так и остался нерешенным.