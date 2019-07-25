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Проблемные вопросы ЖКХ сегодня рассматривало руководство центрального региона

Проблемные вопросы ЖКХ сегодня рассматривало руководство центрального региона

Как отметили в Миноблисполкоме, одна из актуальных задач - улучшение качества питьевой воды. Для этого в этом году надо ввести в эксплуатацию 40 новых станций обезжелезивания. Однако, как подчеркнул губернатор Анатолий Исаченко, финансирование на эти цели есть, но темпы строительных работ недостаточные, надо ускоряться. Еще один аспект - новые котельные на местных видах топлива. Таких объектов, которые используют торф, щепу и дрова, возведут шесть.


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Также специалисты жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что в многоэтажных домах Минской области в этом году заменят 230 лифтов. Уже сейчас коммунальщики готовятся к работе в осенне-зимний период. Заменяют тепловые и водопроводные сети, благоустраивают жилые дома.

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