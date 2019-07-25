Проблемные вопросы ЖКХ сегодня рассматривало руководство центрального региона

Как отметили в Миноблисполкоме, одна из актуальных задач - улучшение качества питьевой воды. Для этого в этом году надо ввести в эксплуатацию 40 новых станций обезжелезивания. Однако, как подчеркнул губернатор Анатолий Исаченко, финансирование на эти цели есть, но темпы строительных работ недостаточные, надо ускоряться. Еще один аспект - новые котельные на местных видах топлива. Таких объектов, которые используют торф, щепу и дрова, возведут шесть.

