Проблему распространения наркотических средств среди несовершеннолетних обсудили в Минской ратуше

Проблема незаконного оборота наркотиков по-прежнему остается злободневной. Только в столице в январе зарегистрировано 85 преступлений, связанных с этой деятельностью. Как минимизировать статистику и предотвратить новые случаи распространения наркотических средств среди несовершеннолетних - обсуждали участники дискуссии в Минской ратуше. Вариантами решения проблемы поделились представители городского суда, правоохранители, педагоги и студенты столичных вузов. Молодежь озвучила свои взгляды на проблему распространения психотропов.