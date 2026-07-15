Проблемы услышаны и решены: как доверенные лица Президента меняют жизнь белорусов

Житель Осиповичей Виктор Пашкевич с самого детства прикован к инвалидной коляске. Диагноз мог стать пожизненной невыносимой ношей, но он не смог решить проблему и просто изменил к ней свое отношение.

Благодаря мудрости и оптимизму Виктор не считает свои возможности ограниченными. Единственным препятствием было место жительства. Жил в старом общежитии на последнем этаже, поэтому о лифтах и пандусах даже говорить не приходится. Благо, выход из ситуации был найден.

"Доверенное лицо Президента Виктор Ананич приезжал на завод, где работает брат. Объяснил, что брат, являясь инвалидом-колясочником, живет в общежитии, где не все приспособлено для таких людей. После этого все закрутилось. В итоге мы получили арендную квартиру, в которой совсем другие условия. Стало намного легче и проще", - рассказал Виктор Пашкевич.

Виктор Пашкевич

Хобби у героя специального репортажа прогрессивное - ведет стримы, где рушит мифы людей о жизни на колесах. Подписчиков становится постоянно все больше, некоторые стали уже настоящими друзьями. А рядом находятся самые близкие - брат и его жена. Так же, как и все, Виктор любит путешествовать, хотя бы по своему городу, а в праздники выбирается с семьей в парк.

Беларусь строит настоящее инклюзивное общество, где у каждого есть свои безграничные возможности, причем с самого детства. Одним из вопросов, что звучал на встречах с трудовыми коллективами, был выпуск учебников для незрячих детей - предыдущие пособия устарели, назрело обновление. К слову, обновили и учебники для коррекционных классов - там учатся ребята, которые по объективным причинам не могут быстро усваивать программу начальной школы. Конечно, тут был нужен свой и особенный подход.

"В них материал изложен простым языком, все сфокусировано на поэтапное освоение чтения, речи, по математике - счета. В учебниках много картинок. Для детей начальной школы важна наглядность. Детям все нравится", - показала учебники замдиректора СШ № 1 Осиповичей Вера Старовойтова.

Государство ежегодно вкладывает огромные средства в систему образования, ведь это инвестиция в будущее. Впрочем, такая же ситуация обстоит и с медициной. Здоровая нация - успешная нация. Но самой отрасли нужны высококвалифицированные кадры. Если раньше в Осиповичах были проблемы со стоматологами, то сейчас вопрос практически решен. Работают врачи-стоматологи и зубные фельдшеры первой и высшей квалификационной категорий. В августе планируется прибытие молодого специалиста врача-стоматолога.

В этом помогло обращение к доверенному лицу Президента, но только на одном аспекте решили не останавливаться. Стоматологическому отделению также оказана спонсорская помощь и закуплено необходимое оборудование - три многофункциональные стоматологические установки. Пациенты подтвердили, что теперь лечение оказывается на высшем уровне.

Не стоит забывать про один из главных акцентов на пятилетку - сильные регионы, а значит, здоровая жизнь должна быть не только в городе, но и на селе.

В Елизово живут около 2 тыс. человек, и весомая часть работает на местном стеклозаводе. Это люди неравнодушные к судьбе своей малой родины, поэтому именно на одной из встреч с коллективом был поднят вопрос о повышении качества медицинского обслуживания. Казалось бы, и так система хорошо отлажена - в Елизово работает больница и поликлиника, но ведь вокруг горпоселка есть еще много других населенных пунктов, и там пациенты, зачастую возрастные, требуют регулярного наблюдения со стороны врачей. Всего обслуживаются 13 населенных пунктов с 3,5 тыс. человек, куда входят 500 детей, 135 инвалидов, 663 одиноко проживающих. Радиус обслуживания составляет 15 км.

От ФАПов до нового асфальта - как доверенные лица Президента помогают решать вопросы населения Деревня, агрогородок или небольшой райцентр - лакмусовая бумажка работы власти с населением

Удобная логистика тут имеет первостепенное значение. Добраться по сельским улочкам за считанные минуты на старом УАЗике (в народе "буханки") было нереально, зато теперь на новой машине, что называется, с ветерком. Новый автомобиль оперативно передали елизовским медикам. Кстати, именно так родился социальный проект банка, который возглавляет Виктор Ананич. В качестве доверенного лица в его адрес поступило более 60 обращений. Касались они самых разных тем - от второй попытки ЭКО до благоустройства дорог и улиц.

"Общение с населением как доверенного лица, сенатора обоюдно необходимо. Мы, разговаривая с людьми, посещая коллективы и проводя личные приемы граждан, телефонные линии, понимаем, что волнует людей в регионах", - отметил зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, доверенное лицо Президента Беларуси Виктор Ананич.

Доверенные лица представляли Президента Беларуси Александра Лукашенко во время президентских выборов 2025 года. Эти люди встречались с трудовыми коллективами и выстраивали эффективную обратную связь с населением. Слушать и слышать своих граждан для белорусского государства - безусловный приоритет, поэтому уже после выборов Президент четко обозначил, что эту работу бросать нельзя.

Александр Лукашенко:

"Я очень благодарю вас за поддержку, которую вы оказали в период проведения выборов. Очень прошу вас не уходить, потому что где-то вы обо мне говорили, люди вас воспринимали как близких к человеку должностных лиц и людей. Они хотят отдачу, поэтому тут мы уже повязаны с вами с ног до головы, и я хотел бы, чтобы вы свою работу продолжили. Где можете решить какой-то вопрос, решайте. Но если нет, вы меня вовремя проинформируйте".

Инструментов создано достаточно. Главное - довести дело до результата, то есть решения проблемы. Даже когда хочется опустить руки, важно помнить, что нет ничего невозможного. Когда-то со своей проблемой просто смирились жители Гершон. Раньше это была деревня, а сейчас уже городская черта Бреста, но местные называли свой район Венецией, и отнюдь не из-за красоты или романтики, а потому что везде была вода. Подвалы заливало капитально.

"Пришлось много подсыпать, но машину ставить мы не могли, и в итоге все забетонировали. Оставили место чисто для банок, но вода постоянно стояла много лет. Подвалом мы не пользовались, у нас даже метки были где-то 60-70 см, и это только цоколь заливало, мучились постоянно, но мы просто его закрыли и не пользовались. Смирились с этим", - пожаловалась жительница Бреста Светлана Солдаткина.

Слова Светланы подтвердила и еще одна жительница Гершон, Виктория. Для нее водная проблема стала еще вопросом безопасности, ведь в подвале стоял газовый котел. Но опять же системного решения не было, поэтому приезжали сотрудники МЧС, выкачивали воду и так опять и опять.

Но на проблему, наконец, обратил внимание город, и решили построить систему водоотвода. Сегодня она покрывает полностью весь район. О своей проблеме жители рассказали сенатору Дмитрию Баскову. В качестве доверенного лица Президента он проводил встречи в Бресте и пообещал взять на контроль реализацию проекта. Все сроки были соблюдены. Уже второй сезон подряд все Гершоны живут без потопов, в комфорте и красоте.

Обращались к сенатору и по еще одному объекту, важному уже для всего Бреста. Мост в самом центре между бульваром Шевченко и Варшавским шоссе связывает старый и новый город, деловую и спальную части. В час пик трафик очень насыщенный, тем более всего лишь по одной полосе в каждую сторону. И даже на период работ движение не перекрывают. Проект масштабный - на месте старого моста появятся фактически два новых, а это значит, что будет по две полосы в каждом направлении. Чтобы вложиться в сроки, на объекте одновременно трудится 60 человек.

"Технически сложно в плане работы в городе и в стесненных условиях. Город уже получил существующую застройку, и здесь нет крупных строительных площадок. Есть, правда, стеснение по подвозу строительных материалов, потому что мы не можем мешать людям жить, работать, поэтому стараемся вызывать минимальный дискомфорт в жизни брестчан", - поделился старший прораб мостоотряда № 58 ОАО "Мостострой" Александр Ищенко.

Как видим, комфорт и интересы стоят людей превыше всего. Для доверенных лиц главы государства это стало главным лейтмотивом в работе. Учитывали запросы также деловых кругов. Была просьба организовать прямое авиасообщение между Брестом и Санкт-Петербургом. Оно добавит людям простого комфорта, ведь не секрет, что у людей есть родственные, деловые, культурные связи с россиянами, и открытие авиасообщения Брест - Санкт-Петербург является хорошим подарком для жителей региона.

В Брестской области в качестве доверенного лица работал и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, доверенное лицо Президента Беларуси Михаил Русый. Этот регион сенатору хорошо знаком. Важно было погрузиться во все, что волнует местных жителей. Что-то решалось на месте, некоторые вопросы требовали более тщательной проработки. Например, бывший ДК железнодорожников теперь передадут местному университету и создадут условия для спортивного и культурного досуга студентов. Поднимались и более глобальные темы. Например, транспортная логистика в области. Как недавно стало известно, мост между Лунинцем и Столином построят.

Михаил Русый:

"Главе государства мы с губернатором доложили, что есть такая возможность. Было принято решение, что в 2027-м мост будет. Уже идет активное строительство с соблюдением четкого графика. Все поручения главы государства, данные во время предвыборных встреч, находятся на жесточайшем контроле. Все будет выполнено в срок".

Михаил Русый

Новый объект станет стратегическим для всего Припятского Полесья. Это особый регион, который сейчас получает ускоренное развитие. Касается это абсолютно всех сфер жизни - от ровных дорог до качественной медицины.

Пинскую центральную больницу ввели в начале 1980-х, и для своего времени она была очень прогрессивной. Таких проектов на весь СССР были единицы, но спустя 40 лет от былого лоска не осталось и следа, не говоря уже о том, что технологии и стандарты обслуживания заметно шагнули вперед. Очевидно, настало время глобальной реконструкции.

По словам главврача Пинской центральной больницы Александра Сачковского, на сегодняшний день реконструкция медучреждения находится в активной фазе. Основной лечебный корпус (блок А) включает в себя не только структурные подразделения, но и вспомогательную службу. В начале 2026 года строительная организация передала в оперативное владение первую часть от реконструируемого лечебного корпуса. Сегодня они находятся в активной фазе по второму этапу реализации четвертой очереди реконструкции.

Все эти работы действительно долгожданные. Не секрет, что не все жители Пинска были довольны темпами. Говорили, мол, реконструкция как-то затянулась, и попросили Михаила Русого взять сроки на дополнительный контроль.

Ситуация отслеживается оперативно. Основное здание больницы, 12-этажный лечебный корпус, сейчас негласно разделен на две части. Первая, новая, уже облицованная, и там вовсю лечат и принимают пациентов. Во второй полным ходом ведется индустриальная работа. Увидеть цельную картинку можно будет уже к концу 2026 года. По крайней мере, так заверяют строители. Пока пациентам приходится немного тесниться, но все понимают, что это ради будущего комфорта. Впрочем, нужные условия созданы уже сейчас - в каждой палате есть свой душ и санузел, а также все требуемое для эффективного лечения.

В Беларуси слушают и слышат людей. Достаточно одного обращения - и работа идет на всех уровнях. Мелких вопросов здесь нет, ведь из огромного количества нюансов и складывается уровень и качество жизни в стране.

О том, как работает диалог власти и народа, смотрите подробнее в специальном репортаже.

Главное фото: sb.by