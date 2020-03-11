Порой, чтобы выслушать аргументы обеих сторон и вынести правильный вердикт, приходится выезжать на места. А иногда решение проблемы лежит на поверхности.

В деревне Вишневка Минского района жители домов-новостроек пока отрезаны от электричества. На весь населенный пункт напряжения попросту не хватает. После личного приема ситуацию под контроль взял губернатор центрального региона Александр Турчин. Свет обещали к концу года.

Решать порой приходится и частные просьбы - изменить расписание автобусов, выделить земельный участок, улучшить медицинскую помощь на селе. Истории с пометкой "решено", и те, которые пока ждут конкретных действий, - в нашей рубрике "Обратная связь".





По просьбе жителей маршрут пригородного транспорта меняет расписание

Так, из-за неудобного расписания пригородного автобуса инвалид 2-й группы Иван Адамович остался без возможности добраться в будний день до Вилейки. А это почти 30 километров от его родной деревни Боровые. С просьбой вернуть маршрут обратился в сельсовет и параллельно на прямую телефонную линию Минского облисполкома.

Наталия Шевелева, председатель Людвиновского сельского исполкома:

"Мы с инициативой вышли в филиал автобусного парка Миноблавтотрасса с ходатайством, чтобы перенесли маршрут этого автобуса. Прошло недели три с того времени. Но гражданин параллельно обратился на прямую телефонную линию. Был согласован с райисполкомом этот вопрос. Опросили жителей, все были согласны, чтобы перенести день движения маршрута. К счастью, вопрос решился положительно".

Теперь по новому расписанию добраться до Вилейки можно и по понедельникам. Ивана Адамовича такой вариант вполне устроил.

Обращения граждан не остаются без ответа

Деревня под Минском с красивым названием Вишневка пока не может похвастаться ухоженными и цветущими садами. Здесь, как видите, благоустройство территории еще предстоит. И пока в такую погоду без резиновых сапог просто не обойтись. Но надо сказать, что размытые дороги здесь не единственная проблема.

С просьбой увеличить мощность линии электропередачи Ольга пришла на личный прием к губернатору центрального региона. Александр Турчин разобрался в деталях ситуации и заверил, что к концу года свет будет.

А.Турчин: "Электричество будет к концу года"