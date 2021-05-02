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Проблемы и приоритеты сельского хозяйства обсудили на большом совещании во Дворце Независимости
Ход посевной, готовность техники и кадров, глубина переработки, продажи на внешних рынках - проблемы и приоритеты сельского хозяйства на неделе детально обсудили на большом совещании во Дворце Независимости.
2020 год стал проверкой на прочность для системы международных экономических отношений. Так называемая диктатура и порядок, за которые нас постоянно упрекают, в итоге показали свою эффективность. Что имеем? В то время, когда мир в панических настроениях и с дефицитом продуктов, Беларусь не только укрепляет АПК, но и занимает новые ниши. Плюс 12 стран в географию продаж. Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания за минувший год составил почти 6 миллиардов долларов (это плюс 4 %).
В этом году рост продолжается. Впрочем, больше говорили все же о проблемах - рентабельности, мелиорации, пустующих домах и старых зданиях ферм, рекультивации, то есть, налаживании производства и возврате к жизни значительных земельных ресурсов.
Всегда в центре внимания подходы в животноводстве и бережное отношение к технике. Во главу угла ставятся дисциплина и организация процесса. Не обошли стороной и вопросы посевной кампании. Основные работы необходимо завершить до 9 мая.
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