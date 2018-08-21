Проблемы, которые можно решить при помощи звонка

Сделать это предлагают во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 25 августа, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.

В столице в субботу с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит мэр Минска Андрей Шорец.