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Проблемы, которые можно решить при помощи звонка
Сделать это предлагают во время прямых телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 25 августа, в Минском городском и областном исполнительных комитетах.
В столице в субботу с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит мэр Минска Андрей Шорец.
В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.
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