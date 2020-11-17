Проблемы наших людей для наших властей имеют значение

И пока местные власти, коммунальщики решают проблему, а контроль заситуацией - на самом высоком уровне, кто-то уже поспешил обвинить игосударство, и власти - настрочить посты в соцсетях и телеграм-каналах. Дажегрозят поднять вопрос временного отсутствия воды - на уровень ООН. Да, мы нешутим. Проблема водо- и теплоснабжения возникает периодически - в разное времяи в разных районах города. Ситуация житейская. Естественно, непростая дляжильцов. Это все службы понимают и мобилизуются. Собственно, это их работа. Мыне беремся судить, какая будет реакция ООН на жалобу об отключении воды в одномиз микрорайонов. Но то, что проблемы наших людей для наших властей имеютзначение - факт. Ситуация, как мы видели, обсуждалась сегодня на уровнеруководства страны. Ну куда уж выше? Имеры приняты оперативные. Будем надеяться, эта бытовая проблема решится вкратчайшие сроки.