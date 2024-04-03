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Проблемы с электроснабжением, сорванные крыши и падение деревьев - в Беларуси ликвидируют последствия непогоды

Плюс 25 еще вчера, а сегодня снег и плюс 3. Погода в Беларуси показала свой зимний характер с ураганным ветром и осадками.

За сутки 256 населенных пунктов испытали проблемы с электроснабжением, в большинстве оно уже восстановлено. В результате прохождения грозового фронта пострадали 4 населенных пункта в Гомельской и Могилевской областях. Повреждены кровли сельскохоззданий в Брагинском и Калинковичском районах, крыши жилого дома и здания станции скорой медпомощи в Осиповичах. Сорванный лист шифера повредил и машину скорой помощи.

По информации МЧС, зафиксировано 45 случаев падения деревьев в Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областях и рекламного щита в Калинковичах. Пострадавших нет.

И в Минске за прошедшие сутки отмечались перебои с электроэнергией в микрорайоне Лошица и на Партизанском проспекте. Минсктранс сообщает - из-за осложнения погодных условий общественный транспорт может ходить с отклонением в расписании. На Партизанском проспекте, к примеру, была временная остановка троллейбусов. К этой минуте движение восстановлено.

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