Проблемы с электроснабжением, сорванные крыши и падение деревьев - в Беларуси ликвидируют последствия непогоды

Плюс 25 еще вчера, а сегодня снег и плюс 3. Погода в Беларуси показала свой зимний характер с ураганным ветром и осадками.

За сутки 256 населенных пунктов испытали проблемы с электроснабжением, в большинстве оно уже восстановлено. В результате прохождения грозового фронта пострадали 4 населенных пункта в Гомельской и Могилевской областях. Повреждены кровли сельскохоззданий в Брагинском и Калинковичском районах, крыши жилого дома и здания станции скорой медпомощи в Осиповичах. Сорванный лист шифера повредил и машину скорой помощи.

По информации МЧС, зафиксировано 45 случаев падения деревьев в Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областях и рекламного щита в Калинковичах. Пострадавших нет.