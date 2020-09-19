Проблемы, с которыми люди обращаются на прямые линии или озвучивают во время личных приемов с представителями местных властей, не остаются без внимания. Каждый вопрос изучается, рассматриваются различные варианты его решения. И очень часто такие обращения не требуют больших финансовых расходов, при этом для людей они имеют важное значение. Где-то благоустроить территорию, заасфальтировать дорогу или привести в надлежащее состояние школьные стадионы. О том, как важно не оставить без внимания проблему конкретного человека, репортаж из Гродненской области.



Рассказывает Юрий Карнелович.



Жители переулка Дружбы в самом центре Слонима еще несколько месяцев назад даже представить не могли, что выйти на улицу можно будет резиновых сапог. А дорога к ближайшему магазину или автобусной остановке больше не будет напоминать полосу препятствий. Правда, чтобы привести улицу в надлежащее состояние, понадобились годы и многочисленные обращения в различные инстанции.



После очередного приема у руководителя района на переулке Дружбы появилась строительная техника. Отремонтировали не только проезжую часть, были полностью заменены инженерные коммуникации, решили проблему и с отведением дождевой воды.



А вот учитель физкультуры Александр Ничипор обратился в исполком не ради решения личных проблем. Местный стадион представлял опасность для учеников. Беговые дорожки давно пришли в упадок, и дети во время занятий могли получить травмы. В результате к новому учебному году школа получила современную спортивную площадку.



Решение проблем как конкретных людей, так и целых коллективов - приоритетное направление деятельности местных властей. Прямые линии и личные приемы граждан руководство райисполкома проводит каждую неделю. И не важно: это житель районного центра или отдаленного населенного пункта.

Еще несколько месяцев назад асфальтированная дорога заканчивалась вот здесь, в деревне Озгиновичи. Дальше более двух километров до агрогородка была гравийка. После многочисленных обращений граждан средства на капитальный ремонт трассы были найдены.



В ближайших планах соответствующих служб полностью решить вопрос благоустройства всех дорог районного значения.





