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Проблемы жителей Солигорского района выслушала Наталья Кочанова
В единый день приема граждан председатель Совета Республики Наталья Кочанова выслушала проблемы жителей Солигорского района. По записи и в порядке живой очереди глава верхней палаты белорусского парламента приняла свыше 30 местных граждан.
Большинство обращений по вопросам ЖКХ: неработающий пандус для инвалидов в многоэтажке, некачественное водоснабжение, проблемы с канализацией. Многодетная мама из Солигорска Юлия Зубаревич жалуется на проблемы с отоплением в квартире, а ее младшему ребенку всего 4 месяца.
5 октября, в единый день приема граждан, сенаторы Совета Республики встречаются с жителями и помогают решить их проблемы в каждом районе Минской области.
Фото: БелТА
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