Проблемы жителей Воложинского района выслушал губернатор Минской области Анатолий Исаченко

Среди актуальных вопросов - коммунальные, земельные споры, ремонт дорог, отсутствие транспорта. Не в каждую деревню доезжают автобусы, что очень неудобно для местных жителей. А многие бытовые вопросы, например, отопление домов - решатся во время газификации населенных пунктов.



Всего же губернатор рассмотрел около десяти обращений. Решение каждого из них будет на личном контроле председателя облисполкома.