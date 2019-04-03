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Проблемы жителей Воложинского района выслушал губернатор Минской области Анатолий Исаченко

Среди актуальных вопросов - коммунальные, земельные споры, ремонт дорог, отсутствие транспорта. Не в каждую деревню доезжают автобусы, что очень неудобно для местных жителей. А многие бытовые вопросы, например, отопление домов - решатся во время газификации населенных пунктов.

Всего же губернатор рассмотрел около десяти обращений. Решение каждого из них будет на личном контроле председателя облисполкома.

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