Прочность и долговечность: почему бетонные магистрали стали стратегией для экономики Беларуси

Переобуть автомобиль к зиме - это зона ответственности каждого водителя. Сделать так, чтобы сами дороги выдерживали любые капризы погоды и колоссальные нагрузки - задача уже государственного масштаба. Строительство дорог из бетона сегодня - ключевое инфраструктурное решение. Применяют такой способ белорусские строители уже более 10 лет.

Сегодня все выезды из Минска оформляют именно в бетонную одежду, чтобы усилить прочность покрытия при увеличенных нагрузках. Методы совершенствуют постепенно, ученые находят все более надежные формулы структуры дорог.

Долговечный, прочный и надежный бетон под колесами большегрузов и легковушек на скоростных трассах встречается все чаще. Крепкие магистрали - это стратегически важные объекты для экономики и для комфорта людей. Такой позиции придерживается Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Программа определена. Надо от агрогородка до районного центра иметь крепкую устойчивую дорогу, желательно в железобетоне. Где только возможно, нужен железобетон", - отметил глава государства.

Трасса М-14 - образец современного бетонного строительства. Она составляет большую часть МКАД-2, протяженность которого составляет 161 км. Этот масштабный проект реализовали в 2016 году. Испытание временем он прошел, пришло время оценить качество.

Допустимая нагрузка на ось при движении по бетонной МКАД-2 - 11 т. Такой прочности хватает с запасом. Специально "нарезанные" и залитые мастикой деформационные швы позволяют бетону двигаться и дышать - он расширяется и сужается в зависимости от температуры. Эти стыки вскоре придется заменить на свежие, и тогда, по утверждению специалистов, бетонка прослужит еще не один десяток лет.

Дмитрий Демидович, начальник управления РУП "Минскавтодор-центр":

"Определенные эксплуатационные затраты бетон потребует через некоторое время, потребует повторной заливки швов. Через год-два мастика, которая находится в швах, утратит свою эластичность, станет хрупкой, начнет выкрашиваться. Придется эти швы перезалить. Это потребует серьезных денег и работы. Мы к этому уже сейчас и готовимся".

В направлении Витебска идет укладка новых километров трассы М3. За Бегомлем М3 в бетонном исполнении прокладывают на север с применением самых больших в стране бетоноукладчиков.

"В день мы можем производить 500-600 м в зависимости от скорости подачи материала, погодных условий", - поделился прораб ОАО "Дорожно-строительный трест № 5" Максим Шебеко.

Бетон заливают в несколько прочных слоев согласно технологии. Но прежде чем создать идеально ровную поверхность, сначала нужно в правильной пропорции смешать ингредиенты - белорусский цемент и щебень (тоже отечественный). Все это погружается в огромный промышленный миксер, создавая нужную смесь с присадками и отвердителями. Сам бетоногенератор - это мобильный мини-завод весом более 20 т, который трудится в тылу большой стройки.

Павел Хват, мастер строительно-монтажных работ ОАО "Дорожно-строительный трест № 5":

"В перегружатель погрузчик подвозит материал, высыпает, и он переезжает в бункера. Под бункерами есть весовой дозатор. Они отсыпают нужное количество инертного материала, после чего подают на ленту. В час средний выпуск будет в районе 160 кубометров".

Вайтопинг - метод укладки нового бетона на старое покрытие. Впервые в масштабе его применили на М4. Сейчас его частично используют при обновлении трассы Р-28 Минск - Молодечно. Полотно меняют на выезде из столицы в направлении Заславля. Эта дорога тоже совсем скоро станет бетонной, надежной и еще более безопасной.

Евгений Ластовский, начальник участка ДСТ № 3 ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор":

"По окончании капитального ремонта будет сделано бетонное покрытие, дорога расширится, тем самым увеличится пропускная способность".

Свойства материала улучшают с помощью специальных присадок. Ученые Белорусского дорожного научно-исследовательского института регулярно проводят эксперименты над бетоном отечественного производства.

Испытание бетон проходит экстремальным холодом и обжигающим жаром в печах. Так "закаляется сталь" белорусских дорог. Последний этап - тест на прочность под высоким давлением.

Александр Рашевский, начальник управления ГП "БелдорНИИ":

"Номинальная прочность на текущий момент составляет 72,9 МПа при расходе 350 кг цемента. Это хорошие показатели для дорог. Мы не увеличиваем расход цемента, но за счет оптимизации подбора состава, за счет применения добавок мы можем получать такие характеристики".

Это еще и экономия средств, а значит, еще один плюс в бюджет. Дороги из бетона требуют высокопрофессионального обслуживания, а 1 км такой конструкции стоит немало - в среднем на 20 % дороже асфальтового участка. И все же окупаемость проекта на дистанции оправдывает вложения. Срок эксплуатации вдвое больше, а значит, это инвестиция в будущее.

Задача перед дорожными строителями - вывести маршруты к городам-спутникам Минска на качественно новый уровень. Постепенно и уверенно, километр за километром, вырастают новые и инфраструктурно важные отрезки.

Еще одна стратегическая цель - соединить районные центры с агрогородками. Их сегодня в стране насчитывается 1,5 тыс., и к каждому нужно организовать комфортный подъезд. На это также всегда обращает внимание Президент.

"Отделены опорные населенные пункты - 1,5 тыс. агрогородков, будем их развивать. Поэтому в агрогородках постепенно будем это наращивать. Должно быть все, что должно быть в небольшом городе. И все районные центры в этой пятилетке будут связаны между собой хорошими дорогами", - отметил глава государства.

Дмитрий Русецкий, начальник управления РУП "Минскавтодор-центр":

"Буквально в 2025 году мы завершили капитальный ремонт автомобильной дороги М4. В настоящий момент мы реконструируем автомобильную дорогу Р-28. Начали от выезда из города Минск и заканчиваем ее на всем протяжении. То есть это перспективный длительный проект, который будет предполагать реконструкцию дороги до города Молодечно".

Особое внимание уделяют также пешеходному и велосипедному движению. В план реконструкции традиционно входит обустройство тротуаров и новых экомаршрутов. Акцент - и на безопасность водителей. К примеру, на трассе Минск - Гродно уже тестируют умную систему лазерной фиксации выхода на дорогу животных.

Сергей Кабак, начальник отраслевой дорожной лаборатории ГП "БелдорНИИ":

"Совсем недавно было установлено фронтальное ограждение типа "Панголин", которое позволяет гасить энергию транспортного средства при ударе. Рассчитано под скоростные режимы от 60 до 130 км/ч".

Беларусь - транзитная страна. По данным Белстата, грузооборот всех видов транспорта за 2026 год составил более 55 млрд т•км. На скоростные трассы идет основная логистическая нагрузка. Здесь сосредоточены ключевые транспортные узлы. Качественные дороги приносят реальные деньги государству. Обеспечивать плавное и безопасное движение по ровной магистрали - значит укреплять экономику страны.