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Прочувствовать уникальность своего ребенка. Стартовали онлайн-курсы "Искусство быть мамой"
В Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей начали работу онлайн-курсы "Искусство быть мамой". Основная задача - прочувствовать уникальность своего ребенка.
Как найти общий язык с ребенком и уговорить его выполнить домашнее задание? На эти вопросы попробуют ответить специалисты центра. Чтобы записаться на курсы, нужно всего лишь желание и свободный компьютер либо телефон.
Курсы "Искусство быть мамой" проходят в Центре уже шесть лет. Раньше это всегда были личные встречи, но сейчас из-за эпидемиологической ситуации решили провести онлайн-занятия. Тему воспитания детей младшего школьного возраста выбрали сами родители.
За 8 занятий мамы узнают, как найти подход к ребенку, как с ним разговаривать, чтобы он был открытым, как грамотно его хвалить и как наказывать, чтобы ребенок рос уверенным в себе.
Группа формируется небольшая - до 10 человек. Одно занятие длится 4 часа. Это дает возможность психологу с каждой участницей курсов проработать проблему индивидуально и помочь найти подход к ребенку.
Онлайн-курсы продлятся до 29 декабря. Время записаться еще есть. Опытный психолог готова помочь каждой маме лучше понять своего ребенка.
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