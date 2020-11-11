Прочувствовать уникальность своего ребенка. Стартовали онлайн-курсы "Искусство быть мамой"

В Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей начали работу онлайн-курсы "Искусство быть мамой". Основная задача - прочувствовать уникальность своего ребенка.

Как найти общий язык с ребенком и уговорить его выполнить домашнее задание? На эти вопросы попробуют ответить специалисты центра. Чтобы записаться на курсы, нужно всего лишь желание и свободный компьютер либо телефон.

Курсы "Искусство быть мамой" проходят в Центре уже шесть лет. Раньше это всегда были личные встречи, но сейчас из-за эпидемиологической ситуации решили провести онлайн-занятия. Тему воспитания детей младшего школьного возраста выбрали сами родители.

За 8 занятий мамы узнают, как найти подход к ребенку, как с ним разговаривать, чтобы он был открытым, как грамотно его хвалить и как наказывать, чтобы ребенок рос уверенным в себе.

Группа формируется небольшая - до 10 человек. Одно занятие длится 4 часа. Это дает возможность психологу с каждой участницей курсов проработать проблему индивидуально и помочь найти подход к ребенку.