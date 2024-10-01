Указ Президента "Об обращении цифровых знаков" позволяет исключить вовлечение граждан в преступные схемы. Таким мнением поделился начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси.

Напомним, соответствующий документ Александр Лукашенко подписал 17 сентября. Согласно нему, граждане могут передавать, перечислять наличные и электронные деньги со своих банковских счетов и электронных кошельков исключительно через резидентов Парка высоких технологий. Другими словами, продажа и покупка криптовалюты теперь легальна только через проверенных резидентов ПВТ.

Такие меры позволяют оградить граждан от мошеннических схем. Как отметили в СК, на сегодняшний день каждое третье преступление совершенно с использованием информационной технологии, в подавляющем большинстве случаев это хищение денег. А основной способ вывода таких средств - криптовалюта.