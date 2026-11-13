Продажи жилья в регионах Беларуси превысили показатели столицы

Ситуация на рынке недвижимости в Беларуси остается главной темой обсуждения в соцсетях: неожиданно для всех продажи в регионе превысили показатели столицы.

В третьем квартале покупатели заплатили суммарно 1 млрд 240 млн рублей за 173 тыс. кв. м. В структуре первичного и вторичного рынков традиционно преобладают однокомнатные квартиры.

Белорусы делают выбор в пользу вторички: доля сделок на первичном рынке в третьем квартале составила всего 9 %.

Наталья Гурневич, юрист, риелтор:

"В ноябре и декабре количество сделок возрастет, потому что многие хотят решить свои жилищные вопросы до Нового года. Однако пока статистика говорит о том, что даже на некоторые виды недвижимости (двухкомнатные и трехкомнатные квартиры) есть небольшой процент снижения стоимости. В топе остаются однокомнатные квартиры и студии, двухкомнатные тоже пользуются спросом. Если говорить о том, для чего вообще выбирают недвижимость, то по большей части люди покупают ее конкретно для себя. Например, у кого-то подошел срок закрытия вклада, и приобретается первая квартира. А кто-то жил в однокомнатной, но решил улучшить свои жилищные условия и купил двух- или трехкомнатную - во многом благодаря тому, что банки и финансовые организации стимулируют рынок своими кредитными программами".

Важную роль играют экономическая ситуация, законодательные изменения и внешние факторы, влияющие на платежеспособность покупателей и интерес инвесторов.

Стимулируют покупателей и льготные ипотечные программы, и новые законодательные нормы, которые появились в Беларуси несколько месяцев назад. Как подчеркивают аналитики, значительного "спада" рынка в ближайшее время не предвидится.