Продажи электромобилей в мире установили новый рекорд

Мировые продажи электромобилей в 2023-м выросли на треть, реализовано более 13 млн машин. А в декабре продажи достигли месячного рекорда в 1,5 млн единиц.

В США и Канаде продажи электрокаров выросли наполовину, в Китае - на 15%, в Европе - на 27%. В России объемы реализации новых электрокаров увеличились почти до 15 тыс. единиц (плюс почти 300% год к году).