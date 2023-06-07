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Продажи новых автомобилей в Беларуси в мае выросли на 255 % в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года
Для белорусского рынка новых автомобилей май стал очень результативным - рост на 255 процентов, или на тысячу 184 авто - по сравнению с маем 2022-го. Итоговые продажи за прошлый месяц составили 1 649 машин.
Взрывной рост приходится на долю китайских производителей: их продажи составили около 80 процентов, больше всего востребован бренд Geely, сборка которого осуществляется в Беларуси.
В ближайшие месяцы ожидается приход новых китайских брендов, в том числе и премиальных. Выбора у потребителей станет больше.
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