Продажи новых машин в Беларуси упадут на 20-30% до конца года

Аналитики дают прогноз по продажам новых авто в целом до конца года. Эксперты считают, рынок просядет на 20-30%. Надежд на то, что он внезапно воспрянет, у специалистов отрасли нет. Прогнозируя, они опираются на конкретные цифры: с начала года участники Белорусской автомобильной ассоциации продали 35,5 тысячи авто, а это на 20% меньше, чем за 8 месяцев прошлого года.



