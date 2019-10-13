Парк высоких технологий - имидж Беларуси

От реальных дел к виртуальным. Речь о белорусской IT-отрасли. Сегодня это значительная часть экспортной копилки. Компании высоких технологий притягательны и для иностранных инвестиций.





Беларусьопережает Россию, США, Китай, Индию, Японию и Южную Кореюпо экспорту компьютерных услуг

Продажи резидентов ПВТ за первое полугодие выросли почти наполовину. А это миллиард долларов. И есть все основания полагать, что цифру получится удвоить. Сами объемы производства выросли более чем на 65 %.Благодаря ПВТ Беларусь уже значительно опережает Россию, США, Китай, Индию, Японию и Южную Корею и многие другие технологичные страны по экспорту компьютерных услуг на душу населения. А вклад предприятий Парка в ВВП, как гласит официальная статистика Минэкономики, равен промышленности, строительству и сельскому хозяйству вместе взятым. А это значит, сегодня Парк стал мощным драйвером экономического роста. О секретах успеха и цифрах, с которыми не поспоришь, наш корреспондент

Светлана Лукьянюк

спросила у тех, кто работает на имидж и прибыль IT-страны.

Здесь тестируют лазеры, которыми после маркируют проводку в самолетах. Мировые производители воздушных судов отдают предпочтение белорусской компании. На рынке она четверть века, статус надежности подкрепляет и новейшими разработками. Продукты высоких технологий с прошлого года вошли в большую семью ПВТ благодаря цифровому декрету № 8. Бурный рост создания новых компаний в ПВТ продолжается. С начала года в Парк вступило более 230 новых резидентов. На сегодня всего их 684. Да, у нашего технокластера особый льготный режим. Но преференции сами по себе - это возможности. Главное уметь ими воспользоваться во благо общее. Здесь как раз условия сработали. Компании практически ничего не импортируют. Это не реальный сектор, где много из комплектующих привозных. Инструмент - IT-мозги.

У ПВТпочти миллиард долларов экспорта за полугодие

Цифровые технологии, инновационные продукты, платформы и приложения в топ-скачиваниях по всему миру. И все это сделано в Беларуси. Наш IT-сектор активно интегрирует в мировую экономику и плотно занимает там высококонкурентные ниши. А ПВТ - это уникальный кейс, который в помощь для увеличения продаж и для качественной динамики развития резидентов.

У Парка почти миллиард экспорта за полугодие. Причем 20 % у него из всех продаж услуг. Это суммарно превышает экспорт наших четырех флагманов - Гомсельмаша, МАЗа, МТЗ и БелАЗа. Высокая и добавленная стоимость товара, 2/3 которой оплата труда и отчисления с фонда зарплаты.

Сфера высоких технологий прирастает новыми рабочими местами. За 6 месяцев - плюс 4360

А за 10 лет - 35 тысяч. Сейчас сотрудники ПВТ - это 55 тысяч человек. Причем более половины из них молодежь, выпускники наших вузов.Вот в этой компании разрабатывают цифровые платформы для банковского сектора, ГАИ, комплексные системы автоматизации, поисковые и архивы для ускорения и эффективности. Из свежего - для переписи населения. Умные технологии сократили нам время на заполнение анкеты в 4 раза. У резидента ПВТ полный портфель заказов по цифровизации страны. Такие компании - это и решение проблемы утечки мозгов за рубеж.

Когда молодые специалисты видят, что знания востребованы и ими можно заработать, они открывают бизнес. Это колоссальный стимул. Остаются и люди, и налоги. Особое место и в развитие регионов. У ПВТ экстерриториальный принцип. Сегодня 75 резидентов работают за пределами Минска. Это пока только 11 %, но при этом создано почти 4 тысячи новых рабочих мест, что архиважно в решении проблемы занятости в областных и райцентрах.

Образовательный проект "Информатика без розетки" -азы цифровой грамотности с детского сада

Варе Солдатенко всего пять. В детском саду она уже осваивает азы цифровой грамотности. Вместо монитора, клавиатуры и мышки-игрушки. Образовательный проект "Информатика без розетки" запустил ПВТ. Курс поможет непрерывности дошкольного и школьного образований. Без вреда для здоровья и нагрузки для глаз. В столь юном возрасте запоминается быстро и надолго.

В таких подарочных боксах все необходимое для занятий. Их получили три детских сада Орши. А еще литературу для обучения. Если проинвестировать в образование в регионах сегодня, то завтра развитие пойдет в других отраслях. Средний класс работников высоких технологий подтянет рынок недвижимости, торговли, туристических услуг. Поэтому сейчас профессионалы IT-сферы говорят и о необходимости создания целевого капитала или endowment и законодательной базы для нее. Это мировой опыт. Деньги на исследования, новые проекты.