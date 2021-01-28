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Продажи в белорусских интернет-магазинах за год выросли на 40%

По оценке аналитиков, это самые высокие темпы роста за 4 года. В денежном эквиваленте это 2 миллиарда и 300 миллионов рублей. Эксперты отмечают: главная причина – перетекание спроса из офлайна в онлайн - пандемия. А повышение спроса стимулировало многие компании работать онлайн.

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