Продажу Lada Granta Sport запустил "АвтоВАЗ"

Российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" начала продавать Lada Granta Sport, пишет sb.by.



Приобрести машину можно в двух типах кузова.



"Lada объявляет о старте продаж "заряженных" автомобилей Lada Granta Sport. Автомобили с форсированным мотором и спортивными настройками шасси теперь предлагаются в двух типах кузова - седан и лифтбек", - говорится в сообщении на сайте компании.



В комплектацию обеих моделей входят кондиционер, подогрев сидений и зеркал, антиблокировочная система АВС, фронтальные подушки безопасности, а также иные опции.



Фото: lada.ru