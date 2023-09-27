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Продажу Lada Granta Sport запустил "АвтоВАЗ"

Продажу Lada Granta Sport запустил "АвтоВАЗ"

Российская автомобилестроительная компания "АвтоВАЗ" начала продавать Lada Granta Sport, пишет sb.by.

Приобрести машину можно в двух типах кузова.

"Lada объявляет о старте продаж "заряженных" автомобилей Lada Granta Sport. Автомобили с форсированным мотором и спортивными настройками шасси теперь предлагаются в двух типах кузова - седан и лифтбек", - говорится в сообщении на сайте компании.

В комплектацию обеих моделей входят кондиционер, подогрев сидений и зеркал, антиблокировочная система АВС, фронтальные подушки безопасности, а также иные опции.

Фото: lada.ru

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