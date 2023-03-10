Продажу пива и слабоалкогольных напитков ограничили в Гомельской области

Документом определено, что на территории Гомельской области запрещается продажа пива и слабоалкогольных напитков с долей этилового спирта не более 7% в торговых объектах, расположенных в местах проведения массовых мероприятий по решению госорганов и в радиусе 500 м от таких мест за два часа до начала и во время проведения указанных мероприятий. Запрещено продавать эти напитки круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, за исключением павильонов и автомагазинов, осуществляющих обслуживание жителей в сельских населенных пунктах в установленном законодательством порядке, а также в торговых объектах в объявленные местными исполнительными и распорядительными органами периоды проведения мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.