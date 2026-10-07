Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн

Новый сервис появился на портале социальной защиты. Заявление можно подать в личном кабинете за 3 месяца до окончания срока выплаты через банк.

Для подачи заявления на продление выплат теперь не придется лично обращаться в управление по труду, занятости и социальной защиты. Заполненная форма автоматически поступит в соответствующий орган. Безусловно, речь про комфорт в первую очередь.

После рассмотрения заявления специалисты продлят выплаты через банк еще на 3 года. Воспользоваться сервисом можно с действующим базовым счетом в банке. Также на портале социальной защиты можно записаться онлайн к специалистам учреждений соцзащиты, а через личный кабинет заказать услуги соцработника, сиделки, няни.

Екатерина Каминская, замначальника управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"В первую очередь необходимо зарегистрироваться на портале социальной защиты. После регистрации пользователь попадет в личный кабинет, в котором у него уже в настоящее время доступна возможность продления заявления о перечислении пенсии на базовый счет. Обращаю внимание, что продлить заявление можно только на тот же базовый счет, открытый в том же банке, на который уже производится выплата пенсии".

Социальная поддержка старшего поколения строится комплексно. Это пенсионное обеспечение, медпомощь, соцобслуживание. Система работает на практике. На пенсии направляется около 9 % ВВП. Только в 2026 году пенсии повышались 2 раза и в целом выросли на 15 %. Почти каждый четвертый пенсионер в Беларуси продолжает работать. Именно здесь опыт нередко становится главным профессиональным преимуществом. Более 80 % всех коллективных договоров содержат нормы поддержки.

Ольга Соболева, главный инспектор по социально-экономической работе Белорусского профсоюза работников леса и природопользования:

"Отдельная поддержка и дополнительные гарантии установлены тем лицам предпенсионного и пенсионного возраста, у которых дети не достигли совершеннолетия. Таким категориям работников предоставляется преимущественное право на продление либо заключение новых контрактов".

Кроме того, благодаря возможностям интерактивной карты "Доступная среда" можно найти объекты социальной инфраструктуры (больницы, аптеки, вокзалы) и узнать, насколько они доступны с точки зрения передвижений.