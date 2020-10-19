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Продлить сертификат электронной цифровой подписи можно удаленно

И продолжая тему цифровизации. Решать вопросы дистанционно бизнесу помогает и электронная подпись. Продлить сертификат можно удаленно - не выходя из дома или офиса. Сделать это позволяет новый онлайн-сервис на едином портале электронных услуг.

Сегодня в Беларуси более 820 тысяч владельцев ключей электронной цифровой подписи. И их количество ежедневно растет.

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