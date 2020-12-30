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Продолжаем листать календарь уходящего 2020 и вспоминать знаковые события

В эти предновогодние дни мы продолжаем листать календарь уходящего 2020. Вспомним знаковые события: как весной держали оборону перед первой волной коронавируса и выстояли. А наши аграрии делали все возможное, чтобы сегодня наш стол был хлебосольным.
А еще бережно хранили историю и не позволили ее переписать.

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