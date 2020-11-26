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Продолжает прием граждан верхняя палата парламента

Сегодня в Столбцовский район выедет заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко.

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