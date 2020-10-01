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Продолжается акция "Мастера искусств - детям"
Национальный концертный оркестр Беларуси под руководством маэстро Михаила Финберга продолжает мини-тур по учреждениям образования с музыкальным уклоном. Уже сегодня в актовом зале 10-й столичной школы, которая носит имя Евгения Глебова, зазвучит струнный оркестр. Серией концертов для подрастающего поколения музыкантов - заслуженный коллектив поддерживает республиканскую акцию "Мастера искусств - детям".
Напомним, первый концерт серии заслуженный коллектив отыграл накануне. Со сцены звучал мировой джаз в исполнении вокалистов и композиции белорусских авторов.
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