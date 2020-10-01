Продолжается акция "Мастера искусств - детям"

Национальный концертный оркестр Беларуси под руководством маэстро Михаила Финберга продолжает мини-тур по учреждениям образования с музыкальным уклоном. Уже сегодня в актовом зале 10-й столичной школы, которая носит имя Евгения Глебова, зазвучит струнный оркестр. Серией концертов для подрастающего поколения музыкантов - заслуженный коллектив поддерживает республиканскую акцию "Мастера искусств - детям".



Напомним, первый концерт серии заслуженный коллектив отыграл накануне. Со сцены звучал мировой джаз в исполнении вокалистов и композиции белорусских авторов.



