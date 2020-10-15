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Продолжается комплексное учение миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2020"
На полигоне Лосвидо под Витебском продолжается комплексное учение миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Сегодня на месте маневров прошел, по сути, генеральный прогон всех элементов - это сопровождение колонн и грузов, патрулирование местности в пешем порядке, оказание первой помощи в тактических условиях, работа с беженцами, ведение авиационной разведки. Как говорят сами миротворцы, все эпизоды - из жизненных ситуаций, а их отработка есть не что иное, как адекватный ответ на современные вызовы и угрозы. Подробности в нашем следующем материале.
При подходе колонны коллективных миротворческих сил к водной преграде ударный беспилотник экстремисткой группировки наносит удар по наплавному мосту. Решение принимают незамедлительно - пройти реку на БТРах и прикрыть инженерные подразделения, чтобы восстановить мост - колонна продолжает движение.
Отработка прикрытия транспортных колонн - одна из основных задач в деятельности миротворцев в кризисных регионах мира. Здесь необходимо учесть каждую мелочь, рельеф местности, развитие дорожных сетей, лояльность местного населения и многое другое.
По одному из замыслов учения, незаконное бандформирование захватило населенный пункт. Незамедлительно на помощь мирному населению отправляются миротворческие силы Беларуси и России, все под прикрытием вертолетов. Основная задача - зачистить город и не допустить жертв среди гражданского населения.
Населенный пункт блокирован. Спустя несколько минут боевики обезврежены. Ввиду того, что на этом участке местности не может сесть вертолет, эвакуация задержанного и группы сопровождения проводят с использованием системы "спасатель".
Этот эпизод поразил многих журналистов. Миротворцы на высоте нескольких десятков метров висят на тросе. Больше же всего удивило, что одна из группы спасения Анастасия Смирнова - единственная девушка-миротворец среди белорусского контингента.
Отражение атаки противников, которые организовали засаду, штурм зданий, транспортировка грузов. Как говорят военные, при планировании операции руководство учитывало опыт участия воинских контингентов в миротворческих операциях в зонах вооруженных конфликтов в различных уголках планеты.
К слову, во многом на опыт российских миротворцев опирались во время создания замысла учения. В этом году союзник представил на маневрах 140 военнослужащих, 40 единиц техники и 8 вертолетов.
Уже завтра контингенты стран ОДКБ закончат миротворческую операцию активной фазой. Добавим, что при всех силовых возможностях миротворцы говорят о том, что их главная задача - как раз не допустить конфликт, а своим присутствием остудить горячие головы и поддержать нуждающихся. И не зря ряд тактических эпизодов операции организован по сценарию поддержания мира и безопасности в регионе.
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