На полигоне Лосвидо под Витебском продолжается комплексное учение миротворческих сил стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2020". Сегодня на месте маневров прошел, по сути, генеральный прогон всех элементов - это сопровождение колонн и грузов, патрулирование местности в пешем порядке, оказание первой помощи в тактических условиях, работа с беженцами, ведение авиационной разведки. Как говорят сами миротворцы, все эпизоды - из жизненных ситуаций, а их отработка есть не что иное, как адекватный ответ на современные вызовы и угрозы. Подробности в нашем следующем материале.



При подходе колонны коллективных миротворческих сил к водной преграде ударный беспилотник экстремисткой группировки наносит удар по наплавному мосту. Решение принимают незамедлительно - пройти реку на БТРах и прикрыть инженерные подразделения, чтобы восстановить мост - колонна продолжает движение.

Отработка прикрытия транспортных колонн - одна из основных задач в деятельности миротворцев в кризисных регионах мира. Здесь необходимо учесть каждую мелочь, рельеф местности, развитие дорожных сетей, лояльность местного населения и многое другое.

По одному из замыслов учения, незаконное бандформирование захватило населенный пункт. Незамедлительно на помощь мирному населению отправляются миротворческие силы Беларуси и России, все под прикрытием вертолетов. Основная задача - зачистить город и не допустить жертв среди гражданского населения.

Населенный пункт блокирован. Спустя несколько минут боевики обезврежены. Ввиду того, что на этом участке местности не может сесть вертолет, эвакуация задержанного и группы сопровождения проводят с использованием системы "спасатель".





