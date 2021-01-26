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Наши делегаты. Наталия Бушная

Продолжается подготовка к одному из главных событий года - Всебелорусскому народному собранию. Делегаты активно делятся предложениями, проводят встречи с коллективами на предприятиях и организациях. По словам делегата от Минска Наталии Бушной, директора первой столичной гимназии, в ближайшей пятилетке важно не только сохранить доступность образования, но и сделать его еще более качественным.

Всего Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов из разных сфер - от рабочих до руководителей столичных предприятий.

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