Наши делегаты. Наталия Бушная

Продолжается подготовка к одному из главных событий года - Всебелорусскому народному собранию. Делегаты активно делятся предложениями, проводят встречи с коллективами на предприятиях и организациях. По словам делегата от Минска Наталии Бушной, директора первой столичной гимназии, в ближайшей пятилетке важно не только сохранить доступность образования, но и сделать его еще более качественным.