На Донской земле продолжается молодежный фестиваль Союзного государства. Накануне участники разделились на две группы и дали концерты в городах Ростовской области - Шахтах и Таганроге. Выездные выступления уже стали доброй традицией. Каждый город встречает молодых артистов полными залами.



Многонациональный фестиваль сегодня продолжит товарищеский футбольный матч. С молодежью и артистами сыграют представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.



Завтра международный фестиваль завершится гала-концертом.