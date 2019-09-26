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Продолжается молодежный фестиваль Союзного государства

На Донской земле продолжается молодежный фестиваль Союзного государства. Накануне участники разделились на две группы и дали концерты в городах Ростовской области - Шахтах и Таганроге. Выездные выступления уже стали доброй традицией. Каждый город встречает молодых артистов полными залами.

Многонациональный фестиваль сегодня продолжит товарищеский футбольный матч. С молодежью и артистами сыграют представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Завтра международный фестиваль завершится гала-концертом.

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