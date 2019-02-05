ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Продолжается набор волонтеров для Европейских игр

БРСМ подбирает кандидатов для службы сохранения огня. В первую очередь приглашают молодых атлетов со знанием иностранного языка. "Пламя мира" будет зажжено 3 мая в Риме и прибудет в Беларусь 11 мая, а потом отправится по всем знаковым местам страны. Длительность эстафеты - 50 дней. В ней будут задействованы почти полтысячи факелоносцев. Это известные спортсмены, общественные деятели, ученые и артисты. Кульминацией марафона станет вынос пламени на церемонию открытия Игр 21 июня на стадионе "Динамо".


Изображение

Зарегистрироваться для работы на II Европейских играх волонтеры могут на сайте Игр до 1 апреля. Отобраны будут 8 тысяч добровольцев. Заявки уже поступили от волонтеров из 52 стран мира, в том числе из Америки, Австралии, Мексики и Египта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все