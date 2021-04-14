Продолжается обсуждение новой редакции Кодекса об образовании

Отметим, новации, которые сейчас вынесены на обсуждение затронут работу вузов, колледжей, школ и детских садов. Все изменения продиктованы временем. В частности, среди них - упрощение процедуры оформления ребенка в школу, обязательное получение общего среднего образования, внедрение инклюзивных подходов.