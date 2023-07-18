Продолжается подача документов в высшие учебные заведения

Горячая пора и у абитуриентов - продолжается подача документов в вузы. Приемные комиссии работают с 9 утра до 6 вечера - с собой необходимо иметь паспорт, итоги двух ЦЭ, одного ЦТ, аттестат, характеристику. Другой набор у выпускников прошлых лет: сертификаты трех ЦТ, аттестат или диплом колледжа. Статус "студент" есть возможность получить у более чем 52 тысяч юношей и девушек. В Академии авиации в этом году новая специальность - логистика авиационных перевозок. На бюджет всего 9 мест.