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Продолжается подача документов в высшие учебные заведения
Горячая пора и у абитуриентов - продолжается подача документов в вузы. Приемные комиссии работают с 9 утра до 6 вечера - с собой необходимо иметь паспорт, итоги двух ЦЭ, одного ЦТ, аттестат, характеристику. Другой набор у выпускников прошлых лет: сертификаты трех ЦТ, аттестат или диплом колледжа. Статус "студент" есть возможность получить у более чем 52 тысяч юношей и девушек. В Академии авиации в этом году новая специальность - логистика авиационных перевозок. На бюджет всего 9 мест.
Подать документы на бюджет можно до 25 июля и до 9 августа - на платное. Что касается тех, кто сдает вступительные экзамены, они пройдут с 26 июля по 2 августа. Зачисление - по 4 августа на бюджет и по 11 - на платное.
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