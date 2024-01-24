Число заболевших ОРИ в мире стремительно растет. Минздрав напомнил белорусам, как защититься от гриппа и других вирусных инфекций

Активность гриппа в мире и Европейском регионе продолжает расти. Показатели частоты случаев гриппоподобных заболеваний и острых респираторных инфекций превышают фоновые значения. Такие наблюдения публикует ВОЗ. Более того, фиксируют случаи тяжелого течения болезни, есть с летальным исходом. Белорусский Минздрав следит за эпидситуацией.

Решено продлить вакцинацию до конца января. Детей прививают только с согласия родителей. Как сообщили в профильном ведомстве, именно дети сегодняв зоне риска.