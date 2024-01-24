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Число заболевших ОРИ в мире стремительно растет. Минздрав напомнил белорусам, как защититься от гриппа и других вирусных инфекций
Активность гриппа в мире и Европейском регионе продолжает расти. Показатели частоты случаев гриппоподобных заболеваний и острых респираторных инфекций превышают фоновые значения. Такие наблюдения публикует ВОЗ. Более того, фиксируют случаи тяжелого течения болезни, есть с летальным исходом. Белорусский Минздрав следит за эпидситуацией.
Решено продлить вакцинацию до конца января. Детей прививают только с согласия родителей. Как сообщили в профильном ведомстве, именно дети сегодняв зоне риска.
Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных профилактических мер, по возможности избегать многолюдных мест или сократить время нахождения там, тщательно мыть руки, чаще гулять на свежем воздухе. Если же избежать гриппа или другой ОРВИ все-таки не удалось, необходимо обратиться к врачулибо вызвать его на дом.
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